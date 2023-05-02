明道的工作室2017年跨足成立保養品牌，由明道經紀人李詩翔擔任負責人與董事長，明道掛名「品牌體驗官」，小S老公許雅鈞則出資擔任股東。2020年爆出李詩翔涉嫌掏空被告，也被撤去職位，今(2日)周刊報導，一名蕭姓女助理傳出可能是李詩翔的內應，檢警隨後搜索蕭女住家，發現不僅有多件遭侵占的服飾，還查出蕭女身家高達2億，但是否與本案有關，還須檢警調查。

李詩翔3年前傳出因涉嫌掏空公司，被要求離開原職位甚至被告，當時李詩翔喊冤表示很遺憾此事發生，目前交由律師處理，希望能藉此公開透明化公司的運作，也撇清此事不關藝人之間的交情，「這是企業內部管理層面的事情跟藝人沒有關係，明道跟小S還是朋友！」

據知，當時股東之一小S老公許雅鈞聯合其他股東，趁李詩翔出國時召開股東臨時會，希望拔除李詩翔的董事長職務，引來李詩翔提告維護自身權益，並指出她無法到場表示異議，也沒有收到股臨會議事錄，事後上網查才知道此事。

今據《鏡週刊》報導，李詩翔涉嫌侵占、背信罪名一案爆出案外案，一名蕭姓女員工涉嫌將公司營業機密私下交給李詩翔，蕭女更疑似涉嫌私賣公司昂貴產品，以獲取高額利益，檢警更發現，蕭女身家不凡，不僅在新北市、台北市都有地產，名下還有10多筆土地，價值超過2億，但尚未證實與本案有關，而李詩翔否認跟蕭女有不法往來，澄清不清楚對方做過什麼事。