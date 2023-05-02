美國昨（1）日發生重大連環車禍，有多輛汽車在伊利諾州中部的55號州際公路（I-55）上遭遇沙塵暴，能見度嚴重降低，導致多達80輛車追撞成一團，造成至少6人死亡，超過30人受傷，最小的傷者只有2歲。

綜合美國有線新聞網（CNN）、《紐約時報》報導，這起事故發生在1日上午11時左右，芝加哥西南方約320公里的Farmersville鎮附近突然刮起強風，將農地裡的泥土吹過高速公路，導致能見度瞬間降為零，路上至少40至60輛小客車、30輛商用車發生追撞，2輛小貨車遭受波及起火燃燒。

Massive pileup on I-55 south of Springfield, Illinois has closed the interstate for nearly 30 miles. Blowing dust off freshly plowed fields led to very low visibility#ilwx

🎥: Nathan Cormier pic.twitter.com/im7QLE8BTp — Nick Hausen (@NickHausenWx) May 1, 2023

從現場畫面可以看到，數十輛汽車散落在道路兩旁，其中好幾輛車起火燃燒，消防人員頂著強風，逐一搜索每一輛車，找尋可能的受困者。根據第一時間趕到現場的警消人員表示，由於現場沙塵瀰漫的情況嚴重，「每個人的眼裡都是沙」，導致搶救的過程相當困難。

美國伊利諾州中部1日吹起沙塵暴，導致高速公路上能見度瞬間歸零，數十輛車撞成一團。（圖／路透，Thomas DeVore提供）

美國國家氣象局（National Weather Service）警告，當地1日晚間8點前仍有強風發生的可能。過去沙塵暴多半出現在美國西南部，在伊利諾州中部相當罕見，可能因為當地降雨量少（4月只有過去的一半），加上瞬間強風所導致。

目前事故發生地點、63號至80號里程標之間仍維持雙向封閉。