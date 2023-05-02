44歲女星侯佩岑為新聞主播出身，之後轉戰演藝圈的她，仍憑藉精緻臉蛋跟優雅氣質受到粉絲喜愛；近期她化身童書繪本作家出版《看見你，聽見我，遇見愛—米米與白雪》，而曾與她搭檔主持過節目的作家吳淡如曬出侯佩岑的新書，更透露她私下真實面貌，自嘆做不到。

吳淡如與侯佩岑因為10多年前主持訪談性節目「桃色蛋白質」而結下緣分，如今侯佩岑出書吳淡如也開心在臉書臉書上分享，照片中可見侯佩岑在書上寫下「想念站在姐身邊的日子，珍惜有妳」。

接著，吳淡如透露，當年一起主持時，非常欽佩她的溫柔還有高情商，其中還提到一句話「都不是表面的」，更說道：「雖然我也很想那樣，不過，那可能就不是我了哈哈哈」。

事實上，新聞主播出身的侯佩岑，憑藉精緻臉蛋跟流利口條獲封「台灣第一美女主播」，之後轉戰演藝圈仍受到粉絲歡迎，不過她也因此遭到排擠，過去主播蘇逸洪就曾爆料，侯佩岑因長相亮麗，曾遭同事排擠霸凌，認為她是空有外表的花瓶，還被批評是「假面甜心」，而當時侯佩岑只能將委屈往肚裡吞；然而，侯佩岑自己也曾透露，自己一直用笑容當保護色更自嘲：「我假笑了40年」。