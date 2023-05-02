香港26歲網紅素海霖先前宣布將進軍日本AV界，並以藝名「繪麗奈」出道，掀起轟動也是香港首位AV女優，如今繼素海霖之後22歲混血辣模Alice Wong則宣布將到台灣拍第一支AV出道，消息一出除再度掀起討論外，兩人顏值也成為討論焦點之一。

根據《香港01》報導，Alice Wong為香港與馬來西亞混血兒，到台灣與獨立導演合作拍AV，首支影片長達42分鐘大尺度且零馬賽克，不過她的外貌卻引發議論，更有人拿素海霖與她比較，直批她顏值不如對方。

對此，她透過IG回應：「AV是大家一定會看的，想拍AV有什麼奇怪的呢？能夠完成我一生想做的事，拍一個小AV已經好開心好滿足，又不是作奸犯科」接著她表示，AV女優也是人，且人人都會做愛，不明白為何會受到批評。

事實上，素海霖以藝名「繪麗奈」在日本拍AV，首支作品「生於香港長於香港的新人Erina」長達165分鐘，一上架便攻占排行榜第一，但她出道後曾被部分網友批評評論身材太胖，而她也透過直播回應「我不可能迎合所有人，不如單純做我自己」她提到，其實自己每天都在跳繩，但目的是基於身體健康更強調：「我喜歡現在的自己」。