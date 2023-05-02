性治療師曾寶瑩分享，有一位患者只要工作壓力大，就會透過自慰來轉換心情，長期下來竟然導致自慰次數頻繁到嚴重影響生活，上班期間只要有壓力就想衝廁所自慰，導致他雙手破皮發紅，老婆也深受其害，坦言老公好像永遠吃不飽，引起討論。

曾寶瑩在臉書上分享，他曾收治過一名患者，每天上班前必須先在家自慰才能出門，到公司開完會以後也要去廁所自慰，上班的過程中不斷跑廁所，導致他根本無法專心工作，甚至到了後來，只要有壓力就會衝廁所尻尻，結果最後竟演變成開會前要自慰、開會後也要自慰，被主管問話、寫工作紀錄等都忍不住要自慰。

曾寶瑩表示，患者來求診的時候，伸出破皮發紅的雙手說「我每次自慰完要洗手，我的手都變這樣了，但我就是沒辦法，壓力一來我就是不能不去尻。我沒辦法停下來。」那天患者的太太也陪同看診，太太擔心地說「我本來以為他只是性慾大，就每天跟他做愛，想說餵飽他應該就沒事了，月經來也用手幫他，但他卻好像永遠吃不飽，工作都不能好好做了，該怎麼辦？」

曾寶瑩指出，他曾遇到過許多個案都因為工作壓力大，上床睡覺的時候，腦袋裡想的都還是白天的工作，亂哄哄的睡不著，就會看片自慰。 原本差不多10分鐘就能入睡，但後來工作壓力越來越大，發現看片來完一發還是睡不著，自慰的時間就慢慢拉長，而且還要一直找不同的A片來看，讓自己不要太快射精，每天這樣搞至少需要花1至2個小時，隔天上班又因為太晚睡而精神不濟，導致工作狀況差，壓力更大。

曾寶瑩也說，有些人的壓力不是工作，而是與老婆相處很有壓力，為了避免對方嘮叨自己，就會偷偷跑進廁所裡面自慰，後來老婆想親熱的時候，想到做愛要有前戲很麻煩，勉強「提槍上陣」又表現不好，反而被老婆嫌棄，又開始擔心自己表現差，老婆會不會外遇，最後夫妻之間感情越來越不好，婚姻壓力也隨之劇增，然後自慰的頻率也跟著增加，影響了工作、生活和親密關係。

曾寶瑩表示，自慰紓壓和喝酒紓壓、吃鹹酥雞紓壓、追劇紓壓是一樣的，都是在「逃避壓力」而不是「降低壓力」，而要緩和壓力最好的方式是要「降低壓力」。降低壓力的方式很多，但必須要妥善溝通與協調，而逃避壓力的方式就輕鬆許多，自慰、看劇、打電動都可以，簡單來說就是用好的感覺來換掉壓力下的壞心情，有時候很有幫助，但有時過量逃避，可能會讓壓力越來越沉重。