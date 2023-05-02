一名30歲男子近來2個月感覺胃及肚臍附近疼痛，雖然診所開立腸胃藥，但疼痛感加劇，痛到半夜睡不著，經胃鏡、大腸鏡檢查，僅被告知是胃潰瘍，患者2個月來暴瘦14公斤，只好向另一家醫院求醫，超音波一照發現腹腔有一顆13公分的腫瘤，經查確診為惡性肉瘤合併肝臟轉移，亦即已達第4期了。

消化道醫師林相宏在其粉專上表示，上述男子近來2個月腹部疼痛，雖然診所開立腸胃藥，但疼痛卻越來越嚴重，甚至痛到半夜都睡不著，就醫做過胃鏡、大腸鏡，但僅被告知是胃潰瘍。男子因怕止痛藥會傷胃，不敢吃止痛藥，長期下來，甚至半夜痛到哭，食慾也極差，兩個月內瘦了14公斤，因而向林相宏求診。

林相宏表示，他幫男子理學檢查，光是肉眼看與用手觸摸，就可看到男子上腹部有鼓起的腫瘤，超音波發現腹腔內有一顆13公分的腫瘤，導致男子腹痛吃不下，病理報告結果是惡性肉瘤合併肝臟轉移。

根據長庚醫院，惡性肉瘤約佔所有癌症診斷的百分之一，台灣每年約有500人被診斷有惡性肉瘤，是少見的癌症，最常被診斷於50~60歲左右，男性稍多於女性。

根據台灣癌症防治網，惡性肉的罹病危險因子常被提到的是曾接受放射治療。惡性軟組織肉瘤常是一個無症狀的腫塊，若長在肢體近端及後腹腔，在發現時常常已長到很大。惡性軟組織肉瘤最易轉移到肺，而在腹腔中的肉瘤則常轉移到肝臟。