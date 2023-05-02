新北市八里區上月30日發生槍擊案，王姓男子疑因積欠2萬元賭債，遭債主教唆槍手開槍示警，造成王男左大腿遭流彈擊傷，蘆洲警分局1日凌晨在淡水區某汽車旅館逮捕主嫌張姓男子，涉嫌開槍的胡姓槍手今(2日)上午8時許在捷運劍潭站遭專案小組逮捕，並搜出犯案槍枝，但並沒有搜獲子彈，目前全案正進一步偵辦中。

蘆洲警方擴大追查鎖定兩名嫌犯，昨日凌晨先逮捕主嫌張姓男子，後續今日上午8時許在台北市劍潭捷運站1號出口壓制47歲胡姓槍手。(黃敬文翻攝)

警方調查，王男上月30日中午12時許，從位於八里中山路二段的住處離開時，突然遭1名不明男子連開2槍，槍手犯案後搭乘1輛銀色汽車逃逸，王男雖未被直接擊中，但左大腿遭流彈擦傷。警方獲報到場後，在現場採集到2枚彈殼、2顆未擊發子彈，王男則堅持不願就醫，警方將他帶回派出所釐清案情。

八里槍擊案槍手逃亡2天後在捷運劍潭站出口遭壓制起出作案手槍，圖為幕後主使者移送照片。(新北市蘆洲警分局提供／呂健豪新北傳真）

王男起初對案情避重就輕，更否認認識槍手及接應的汽車駕駛，但經警方深入調查後，王男終於坦承與2人熟識，且平常會相約賭博。據了解，王男疑因打麻將積欠開車的張嫌2萬元賭債，研判張嫌因此教唆槍手對王男開槍示警。

警方掌握嫌犯身分後，鎖定涉案車輛擴大調閱監視器畫面，當天就在台北市北投區承德路7段發現作案車輛，同時發現張嫌逃亡時刻意變裝，企圖製造斷點混淆警方辦案，但警方仍鎖定其動向，確認他躲藏於淡水區某汽車旅館中。

警方立刻前往汽車旅館附近埋伏，昨日凌晨零時許順利逮捕張嫌，但未發現槍手身影，先將張嫌帶回偵訊，但張嫌矢口否認犯行，專案小組掌握涉嫌開槍的胡姓槍手行蹤，經一路跟監後，今(2日)上午8時許在捷運劍潭站遭專案小組逮捕，並搜出犯案槍枝，但並沒有搜獲子彈，目前全案正進一步偵辦中。