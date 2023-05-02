結合產業趨勢潮流與專業技能，新北市青年局創立「新北有課UKO」課程品牌，協助青年發現個人特質與興趣及早規畫職涯，以縮短學用落差，凡設籍或居住於新北市的青年皆可免費報名參加。

青年局長邱兆梅表示，「新北有課UKO」5、6月份課程，從創業實務、理財規畫等人生藍圖擘畫，到可以立刻運用在職場上的簡報表達、職場溝通術，到數位行銷相關的圖文設計、電商創業、廣告投放、社群頻道經營等；再到影音頻道經營、香氛手作教學、品茶教學等斜槓創業課程，面向多元。

理財規畫和職業規畫緊密相關，若能盤點自身需求，結合務實的職涯規畫與理財規畫，便能逐步邁向理想人生，5月16日邀請到知名理財作家兼YouTuber李勛，分享社會新鮮人必知的小資理財術，讓青年掌握自我人生商業模式，朝理想人生邁進。

數位商機當道，能夠幫助企業或個人品牌，和潛在消費者更有效地互動與溝通，帶來無限商機，5月19日、24日以及6月15日，分別邀請到媒體出版集團數位行銷副理唐婉綾，以及品牌行銷規畫師楊荏捷，講授「自媒體經營術及解密網紅電商創業」、「掌握流量密碼 YouTube經營密技」，帶領學員一窺數位行銷的業界奧秘。

在「職人系列」課程部份，則邀請到兩位業界專業師資分享他們的所學。「舌尖上的芬芳 揭開品茶師神秘面紗」邀請到「講茶學院」共同創辦人湯家鴻，分享品茶專業；「氣味手作工作坊」則邀請榮獲英國IFPA國際芳療師聯盟與NAHA美國芳療師雙重認證的講師吳巧瑩，分享精油運用理論，並現場教學天然植物淨化噴霧製作。

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