台北市力行國小去年12月因為一系列的失誤，導致小一學童意外吃下餿水，讓各界震驚。台北市議員鍾沛君指出，雖然教育局依規定對相關單位違規記點，但離「提前終止契約」仍有一段距離，她因此要求修改記點方式，要讓散漫的廠商一次就出局。

鍾沛君今（2）日在臉書表示，力行國小的營養午餐廠商，不知為何沒有將周五的湯桶回收，到周一校方也未確認為何多出一桶東西，且因為電梯維修的關係，加派支援的人手又沒照過去流程進行，導致整桶餿掉的湯桶進到班級內，被2名小一的學童喝下。

「一場『完美風暴』，小一生慘喝餿水湯！」鍾沛君透露，雖然違規廠商事後被依「廠商供應之食品品質與契約不符」記一般違約8點，及「提供過期發霉食物」記重大違規5點，但現行「提前終止契約」的標準，是一般違約累計50點、重大違規累計20點，類似的案件明明是非常嚴重的食安問題，卻離提前終止契約的標準非常遠。

鍾沛君提到，她在教育部門質詢局長時，已要求教育局修改契約範本的記點方式，新學年應針對重大衛生缺失提高記點的點數，讓所有散漫的廠商一次就出局，「孩子的食安，沒有妥協空間！」