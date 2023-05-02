拜登政府為扶植本土半導體製造，祭出5年撥款約520億美元的《晶片法案》，藉由高額補助吸引台積電、三星等業者赴美設廠，但美國真能贏回半導體主導地位嗎？根據美媒報導，谷歌（Google）前執行長Eric Schmidt受訪時說，在台灣建造晶片和工廠比在美國便宜很多，美國勞動力素質也不如台灣，報導稱美國必須清除重大障礙才能使上述法案取得成功。

美媒《Semafor》以「美國能贏得晶片戰爭嗎？」為題撰文，稱美國近十年來在晶片生產方面失去主導地位，如今全球大都依賴台灣製造的尖端晶片，而中國也在進行重大投資，這讓美國感到擔憂。

Google前執行長Eric Schmidt分析台灣生產晶片的優勢，在於成本較便宜以及勞工素質較佳。美國政府對晶片業回到本土生產能有多大的影響力，受到外界質疑，報導稱美方需掃除清重大障礙，才能使晶片法案取得成功。

美國參議院情報委員會主席馬克華納（Mark Warner）受訪時則說，美國的飛機、潛艇和衛星使用的尖端晶片，這些都是由台灣製造的，由此看出美國工業遠遠落後的跡象。

美國商務部副部長格雷夫斯（Don Graves）則強調，美國現在最重要的原則是在本土擁有具韌性的半導體產業，一個不依賴於個別國家或受制於競爭對手的產業。