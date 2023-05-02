國道1號南下桃園交流道路段，今日上午8時許，發生一輛大客車、4輛小客車追撞事故，其中一輛小客車當場翻覆，警方獲報後已趕抵現場，事故處理中，目前傷亡不明。

國1南下桃園段「1大4小」連環撞，1車翻覆傷亡不明。(翻攝高速公路1968)
國1南下桃園段「1大4小」連環撞，1車翻覆傷亡不明。(翻攝高速公路1968)
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