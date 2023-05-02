國1南下桃園段「1大4小」連環撞 1車翻覆傷亡不明 09:132023/05/02 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1南下桃園段「1大4小」連環撞，1車翻覆傷亡不明。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下桃園交流道路段，今日上午8時許，發生一輛大客車、4輛小客車追撞事故，其中一輛小客車當場翻覆，警方獲報後已趕抵現場，事故處理中，目前傷亡不明。 國1南下桃園段「1大4小」連環撞，1車翻覆傷亡不明。(翻攝高速公路1968) 北市明星高中老師消失2天「陳屍浴室」蓮蓬頭仍在沖 初步原因出爐 八里槍擊案槍手落網！捷運劍潭站出口遭壓制起出作案手槍 北捷淫男「襲胸」成癮！車廂、站內狂追女乘客撲倒「抓奶」 #國道1號 #傷亡 #不明 #南下 #桃園段 也許您會感興趣 推薦閱讀 國1南下員林交流道「6車連環撞」占2車道 回堵1公里 16:532023/04/29 社會 國1驚見男童「獨走路肩」 客運司機急拎上車嚇壞乘客 21:392023/04/24 社會 停國道內側跨越分隔島 男遭撞飛無呼吸心跳 13:092023/04/28 社會 屏東去年未戴安全帽傷亡數485人 高居全國第二僅次這縣市 17:582023/04/28 社會 金門閩式老宅深夜冒火光 濃煙竄天2住戶逃出無人傷亡 09:042023/04/21 社會 蘋菓西打下架 爆不明白色沉澱物 「這兩款」停產不得販售 16:032023/04/23 生活 俄軍攻奪烏東巴赫姆特 白宮：5個月來傷亡10萬人 04:592023/05/02 國際 韓團VIXX南下高雄走透透 挑戰兩個月橫跨北高大成功 15:092023/05/01 娛樂 陳時中現身指揮中心終場記者會 嘆「遺憾傷亡避免不了」 14:532023/04/27 生活 北市火燒車！疾管署旁計程車自燃車頭全毀 運將急停逃生 16:172023/04/29 社會 火車站置物箱淪為詐騙死轉手 鐵警南下雲林逮3取簿手 16:452023/04/23 社會 國1鼎金路段車禍！ 男酒駕自撞護欄 車頭全毀送醫 13:232023/04/29 社會 法務部調查局本部大樓火警 起火點是電腦資料室 22:522023/04/24 社會 大風降溫繼續南下 華南可能出現倒春寒 08:322023/04/22 兩岸 美兵推「36場景」都擋不了共軍登陸 郭正亮爆美只能做1事 00:012023/04/28 政治 蘋果西打爆「不明沉澱物」 衛生局證實了！業者緊急說明 17:402023/04/21 生活 又是這地點！國1轎車「墜兩層高橋下」 21天前5人噴飛重傷 09:092023/04/25 社會 前SBL「三分球冠軍」王男桂驚傳車禍離世！ 好友們湧臉書悼念 23:472023/04/26 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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