韓籍網紅、直播主「企鵝妹」（柳允進Jinny）2018年曾來台念書並在台灣舉行粉絲見面，最近她又回到台灣，並開啟徒步環島直播的計畫，引來大批粉絲循著直播想親見本人一面，未料，親切的企鵝妹最近卻罕見拒絕與民眾合影，消息傳回PTT，原來是因為該名網友違停，企鵝妹不想跟對方合照，還提醒對方停在不對的地方很危險，引來網友一片好評。

外型甜美的企鵝妹2020年曾大尺度分享昔日性愛史，她邊直播邊回答網路問卷，透露自己從來不自瀆，但曾「幫忙」過交往對象，更承認一晚最多有滾床3次的紀錄，而她從來沒有買過避孕藥，尺度之大讓粉絲相當驚訝，引發熱傳，但也有人覺得一般人填網路問卷也有可能是亂填一通，不必大驚小怪。

歷經新冠肺炎疫情後，企鵝妹最近再度撲台並展開環島之旅，徒步在台灣繞行時同步直播，不僅引發話題跟媒體報導，也有人認為是間接宣傳台灣觀光，另外，有網友好奇網紅起家的企鵝妹，這回若順利完成環島任務，收到的「斗內」會有多少？知情人應該很可觀，「粗估日收上百萬」。

真性情的企鵝妹，日前人到九份時被路人嗆上圍太小，她隨即回敬台語髒話，還反擊方：「你的GG才小」，笑翻眾人，而PTT稍早有網友發文，說：「違停仔直接停在路邊要拍照，72（企鵝）直接跟他說停在這裡很危險，不跟他拍，有沒有72妹（企鵝妹）很棒的卦？」，其他網友回應：「她就行人地獄是受害者啊」、「屁孩被拒絕笑死」、「真的有夠丟人現眼低能兒，丟臉丟到還要外國人來教」、「要被黑粉說耍大牌了QQ」、「台灣交通靠韓國人救」。