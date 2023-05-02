日本人氣一蘭拉麵深受不少民眾喜愛，一名日本父親日前帶兩個孩子到一蘭拉麵用餐，才知道12歲以下孩童可免費享用兒童拉麵，直呼「根本是像漏洞一樣的福利。」貼文被台灣旅遊作家轉發後，台灣一蘭拉麵證實，台灣也有提供這項福利，讓多數網友驚呼，「我完全不知道有這個服務。」

一名日本父親日前在個人推特發文指出，4月26日帶著兩個孩子到一蘭拉麵用餐，才知道點3碗拉麵，只算1碗的費用，也就是說兒童可免費享用拉麵。且一名成人最多可帶5個孩子，因此帶5個孩子入店用餐也沒問題，令他直呼「這根本是像漏洞一樣的福利。」

日本爸爸的貼文被台灣旅遊作家「魚漿夫婦」轉發，他表示，不管一蘭拉麵好吃與否，但願意提供兒童免費吃一碗兒童拉麵，這樣的優惠真的很棒。貼文曝光，網友也紛紛留言，「完全不知道欸」、「我還真的不知道欸，感謝分享」、「我現在才知道」、「原來我最愛的一蘭有這樣的優惠」、「台灣的規定是一個大人只能帶兩個小孩」、「我第一次知道這個訊息耶」。

日本一蘭表示，因孩童胃口較小，家長通常不會點一碗拉麵讓孩子單獨食用，而是用分食的方式，但這樣會導致湯頭和麵條無法保持在最美味狀態，才開始推動免費的「兒童拉麵」，份量是成人的一半，招待年齡為12歲以下兒童，但前提是需安裝一蘭拉麵官方App，每位成人最多可攜帶5位孩童同行。

台灣一蘭拉麵也有提供該服務，同樣要下載官方App，加入會員後每日可獲得兩張「兒童拉麵招待券」，每位兒童限招待一碗兒童拉麵，且需出示出生證明，但和日本做法不同的是，每位成人只能攜帶2位孩童。