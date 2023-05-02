近年學務創新人員（校安人員）狀況頻傳，全國教育產業總工會日前又接獲教師反應：東勢高工學務創新人員洩漏是誰舉報學生驗尿，陷老師於不義，造成紛爭。

依教育部各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點第四點：「建立特定人員名冊：每學期開學日起3週內經導師、校內之任課教師、職員或工友觀察後，依特定人員類別提報特定人員名冊，交由相關業務承辦人彙整，並召開會議審查，經審查後之特定人員名冊應簽請校長核定。」

但基層教師表示各級學校叫導師配合執行此一舉報驗尿任務是危險的工作，依照目前的社會氛圍會陷老師於不義！

全教產說，東勢高工列印表格後，於今年2月17日時要求各班導師列出符合樣態之學生名單，過2個月，突然秘密叫學生去驗尿，校安人員未通知家長，亦未通知導師，卻很挑釁地跟學生說是你的老師舉報你的，學生轉述予家長後，家長遂將所有憤怒加諸於老師身上！

全教產指出，教育部各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點的本意應是預防毒品進入校園，是基於保護學生的善意，但當全校老師被要求協助調查符合12種樣態的學生時，老師只是協助，校安人員於執行上若有過失，將陷老師於不義！老師很容易中槍！

學務創新人員之業務內容包括防制學生藥物濫用、藥物濫用查察等有關安全校園生活之促進維護及危機管理之項目，故若從老師那邊了解到有學生符合12種樣態者，基於保護學生身心健康等因素要求驗尿篩檢時，這類業務應該是要保密的，否則以後基層教師誰敢配合執行呢？

全教產說，教育部應擔負起這方面的責任，除於相關辦法中應明訂必須幫舉報名單之教師保密外，也應該速速建立不適任校安人員之樣態及其處理機制，以落實保護學生及促進校園安全之本意。

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