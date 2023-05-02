紐約洋基本季不幸又陷入傷兵詛咒，兩門外野重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）、「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）都進入傷兵名單。賈吉因為右臀部輕微拉傷，球隊觀察之後還是將他放入10天傷兵名單，史坦頓則是左大腿二級拉傷必須休養4至6周。洋基還有貝德（Harrison Bader）、唐納森（Josh Donaldson）受傷。

賈吉在健康狀態下是聯盟的頂尖打者，但是他生涯只有兩次單季出賽超過150場，包括2017年摘下美聯新人王，以及2022年美聯MVP。除此之外他幾乎每年都會受傷，本季他在盜壘時造成右手輕傷，後來在打擊時覺得臀部緊繃。

總教練布恩（Aaron Boone）說：「我想賈吉也明白必須要實際一點，我們還有130場比賽，他對我們很重要。」賈吉最後一次出賽是在28日對戰遊騎兵，他擔任先發但在比賽中途退場。球迷苦澀地說：「我們對於這種事一點也不意外了。」

洋基外野手奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）、希克斯（Aaron Hicks）、卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）近況不佳，打擊率都不滿兩成。

2日洋基在主場迎戰守護者，先發投手赫曼（Domingo Germán）繳出8局無失分的精采好投，他在第9局被安打之後退場，但是牛棚立即砸掉兩分領先，慘遭守護者逆轉，總計赫曼8.1局1自責分。守護者3比2獲勝，洋基15勝15負被逼到5成邊緣，繼續在美東墊底。