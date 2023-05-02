79歲的陳惠敏曾是知名武打明星，拍過許多膾炙人口的動作電影，包括有《舞廳》、《古惑仔》系列等，他武打實力雄厚，曾在1983年僅用了45秒便K.O.日本拳手森崎豪，收獲不少粉絲。近日，他拍片透露對於武打明星的想法，坦言他認為最能打的武星並非李連杰、甄子丹、成龍、洪金寶等人，而是7屆泰拳拳王盧惠光，令人驚訝不已。

近日開啟抖音的陳惠敏，曬出同框盧惠光的短片，不斷誇讚對方：「香港演員裡真正最好打，最厲害的腿就是他。」一旁的盧惠光則是謙虛的推拒，不停表示：「惠敏哥才是最好打！」其實，盧惠光出生於柬埔寨，在泰國長大，卻在香港學習泰拳，1983年踏上擂台，1984年起贏得7屆泰拳拳王，實力不容小覷。

畫面曝光後，網友們紛紛留言表示：「盧惠光腿的功夫真的很硬」、「你們都能打，陳慧敏老師的拳，盧惠光老師的腿」、「醉拳盧惠光的一字馬，超帥」、「盧惠光幹成龍那一段腿法，讓成龍留下陰影，以至於後來直接解僱盧惠光」、「好懷念你們這些老演員」、「說的很對，盧惠光也是連續七年的泰拳冠軍」、「你們倆都是大反派，經典值得回味。」

事實上，陳惠敏曾透露雖然成龍知名度很高，但跟自己比資歷和年紀，就是一個弟弟，在實戰中會有點弱，就好像是耍雜技。據傳言，陳惠敏和成龍經常在私底下切磋，陳惠敏連打幾拳，就讓成龍痛的呲牙裂嘴，但還故意裝淡定，此事一出，大家紛紛笑稱在功夫方面，成龍真的常常被打臉。