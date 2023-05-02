「卡神」楊蕙如涉嫌遭檢舉經營易始公司利用舉辦2017年、2018年WTA女子職業網球等賽事名義，涉嫌虛增支出詐取交通部觀光局、體育署、台北市體育局的政府機關補助共計977萬6146元，台北地檢署2日依詐欺等罪起訴楊蕙如。檢方痛批楊女犯行明顯阻礙我國體育運動健全發展，請求法院量處適當之刑，並沒收977萬多元的犯罪所得。

另楊女的妹妹楊蕙心、擔任易始公司掛名負責人的母親陳玉音2人，檢方認為罪嫌不足，另不起訴處分。

檢方批評楊女空言否認犯行，推稱相關事證均已遺失或丟棄，犯後態度不佳，又利用舉辦網球賽事機會，圖謀私利，以魚目混珠手法虛增支出，騙取國家有限補助經費，實質排擠政府浥注其他體育運動資源，且國家運動風氣之扎根培養，仰賴公部門及民間團體本於誠信協力合作，楊女犯行已使政府補助補育賽事之公平性備受質疑，造成公私協力舉辦國際體育賽事之合作模式無法順利，明顯阻礙我國體育運動健全發展，建請法院量處適當之刑。

楊蕙如遭檢舉，易始公司自2017、2018年起利用舉辦WTA女子職業網球名義，以不實發票浮報賽事支出，向教育部體育署、台北市體育局、交通部觀光局詐領補助數百萬元，涉犯《刑法》詐欺及偽造文書等罪。

由於楊蕙如涉網軍案爆發期間，國民黨台北市議員徐巧芯等人曾舉行記者會，指稱楊蕙如雇用網軍的經費，疑來自WTA女子職業網球台灣公開賽的台北市政府等政府機關補助金，引發各界關注。

2020年1月，台北市長柯文哲證實，經北市府政風處調查查出，楊蕙如用1張發票向2個單位申請核銷，鑽法律漏洞，將全案移送檢調偵辦。北檢指派承辦楊女網軍案的專案檢察官指揮台北市調處蒐證。

檢調調查，易始公司實際負責人楊蕙如，利用2017、2018年舉辦WTA國際女網賽台北站等2場賽事主辦權機會，以易始公司名義向北市府及中央申請補助，2017年標案及補助款合計約4200多萬、2018年補助款約5000萬元。

但檢調懷疑，楊蕙如在WTA台灣女網公開賽期間，涉嫌虛增賽事名目，並大量蒐集與賽事無關的發票，浮報賽事支出，並且重複向不同政府機關申請補助，總計向體育署、台北市體育局、交通部觀光局共詐領977萬元。

台北地檢署2021年12月指揮調查局台北市調查處兵分5路搜索楊母親陳玉音掛名負責人的易始公司、楊蕙如等人住處，約談楊蕙如等人，訊後以涉犯《刑法》詐欺等罪，諭令楊蕙如60萬元交保。

另楊蕙如及其「下線」蔡福明2人，曾被控指揮網軍在「關西機場事件」發文帶風向，侮辱外交部大阪辦事處，導致當時的大阪辦事處處長蘇啟誠輕生。楊、蔡2人事後被判刑6月，得易科罰金確定。2人已繳交罰金結案。