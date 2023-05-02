由交通部觀光局在近年努力推動觀光圈輔導之下，來自新竹「隘上北埔」青年工作站共創共營的「恩笠府食記」正式開幕，歡迎全國遊客來此品嚐傳統美味客家定食、柿糬DIY及參加「漫。遊虎穴－隘上北埔之旅」！讓北埔不僅有老街旅遊、茶金電視劇刻劃時代的故事，以及一群青年人為北埔家鄉文化深耕的場域！

「恩笠府食記」結合觀光、文化、創生、美食的多功能旅遊服務場域空間。（圖／參山國家風景區管理處）

參山處配合交通部觀光圈推動觀光圈發展，在近年努力之下，自2022年與「新竹縣北埔魅力商圈發展促進會」共同合作，推動「北埔青年工作坊」成立，成員集結了一群關注青年議題和地方創生的客家後生，共同發起「北埔青年工作站」，為當地青年爭取工作機會及推廣北埔客家文化；近一年投入工坊傳遞經驗，來自南庄「好客在一起工作坊」的劉英華老師表示，工坊青年都已經是承傳自家品牌的二代，輔導近2個月，一開始盤點自身的優勢，最後大家已自動自發，以代表客家童年記憶的「山狗太」（攀木蜥蜴）出發，來打造在地品牌，她表示這是一群相當優秀的年輕人，輔導過程也讓她愛上北埔。

「恩笠府食記」也提供北埔特色選物。（圖／參山國家風景區管理處）

參山處表示，這一年針對竹竹苗觀光圈的輔導工作馬不停蹄地進行，以北埔文化為底蘊出發，透過整合青年們之專長及商圈店家特色，取英文「Enlive（活躍起來之意）」的諧音及融入客家常見的斗笠有福氣之意，創立了「恩笠府食記」，結合觀光、文化、創生、美食的多功能旅遊服務場域空間建立，期望能將家鄉的美好及美食，帶給遊客全新感受。同時也於今年3月試營運，正式開幕後，將持續推出高人氣的客家定食，也期盼未來能夠讓更多人參與，來到北埔旅遊。

「恩笠府食記」的空間場域不僅能品嚐客家美食，還提供了手作體驗區，讓遊客可在這裡進行擂茶DIY、柿糬DIY等活動；並與旅行社合作，民眾可報名參加「漫。遊虎穴-隘上北埔之旅」體驗小旅行，讓北埔青年告訴你有關他們童年記憶的攀木蜥蜴「山狗太」的故事，體驗童趣北埔；空間內也設置了「北埔特色選物區」，方便旅客一站購足。期望藉由北埔青年的永續營運，結合商圈及在地業者，未來將持續不斷開發出符合自由行、旅行社團客等不同需求之創新旅遊服務，帶領國內外遊客深度體驗北埔之美。