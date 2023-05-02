時序進入5、6月梅雨季，台灣急需梅雨鋒面解渴，但氣象局長鄭明典表示，這個季節通常副熱帶高壓帶增強後只會延伸入南海，現在卻整個串聯起來，越過中南半島到孟加拉灣，把梅雨鋒面擋住無法發展，直呼不常見。

鄭明典今早在臉書PO出一張圖，指出5、6月這個季節，北半球的副熱帶高壓帶開始增強，太平洋的副熱帶高壓帶延伸入南海是常態，但是整個串聯起來、越過中南半島到孟加拉灣，這就不常見了。從圖上能看到，紅線的部分都是副熱帶高壓，超長一大串，還通過台灣。

同時，鄭明典也分析台灣要下雨的條件，從氣候上來看，必須等副熱帶高壓退出南海，南海北部的西南季風才會建立起來，「這也是觀察台灣梅雨系統發展的重點。」

氣象局表示，今天（2日）台灣附近風場轉吹偏東風，各地多雲到晴，只有東半部有零星短暫陣雨，白天氣溫持續回升，西半部高溫30到34度，特別是台南及高雄近山區有出現36度高溫的機率，炎熱天氣持續到周五，周六（6日）鋒面接近，北部轉雨，周日（7日）鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣轉涼，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨。