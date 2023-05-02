●安森美半導體（ON Semiconductor）周一股價大漲8.85%，收在78.33美元。該晶片製造商本季財測優於華爾街預期，帶動部分晶片股走高，全球市值最高的晶片股、AI晶片大廠輝達（Nvidia）漲4.18%，收在289.10美元，創下一年多來新高。費城半導體收漲0.81%，表現優於標普500指數（跌0.04%）和那斯達克指數（跌0.11%）。安森美預估本季營收介於19.75億～20.75億美元，其中值意味著較去年同期下滑3%，但優於分析師預估的年減7%。

本周將有更多晶片公司發布財報，包括周二的超微（AMD）、周三的科沃（Qorvo）和高通，以及周四的Cirrus Logic，投資人將尋找更多有關晶片業體質的訊息。與2022年10月創下的收盤低點相比，費半指數已經反彈近40%，但仍較2021年觸及的高點下跌25%。

●受第一共和銀行（First Republic Bank）倒閉的消息拖累，KBW地區銀行股指數周一跌2.7%，收在全日最低點；Citizens Financial Group、PNC Financial Services Grou、Truist Financial Corp和US Bancorp跌幅介於3%～7%。Valley National Bankcorp遭Raymond James分析師以營收可能面臨挑戰和資金成本大幅攀升為由調降評級，股價更跌近20%。美國最大銀行摩根大通（JPMorgan Chase & Co）在競標倒閉的第一共和銀行中勝出，股價上漲2.14%，在道瓊指數成分股中漲幅最大。

●摩根士丹利跌2.27%，彭博報導該華爾街大行擬再裁員3,000人，為該行6個月來第二輪裁員。由於投銀業務與交易業務下滑，大摩第一季營收年減2%，獲利年減19%。

●臉書母公司Meta Platforms Inc收漲1.19%，成為唯一收漲的科技巨頭。該公司擬發債籌資85億美元，為去年籌措100億美元之後第二次發債。Meta表示，新一輪發債籌得的資金將用於資本支出、買回自家股票，以及用於收購或投資。