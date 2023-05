●安森美半導體(ON Semiconductor)周一股價大漲8.85%,收在78.33美元。該晶片製造商本季財測優於華爾街預期,帶動部分晶片股走高,全球市值最高的晶片股、AI晶片大廠輝達(Nvidia)漲4.18%,收在289.10美元,創下一年多來新高。費城半導體收漲0.81%,表現優於標普500指數(跌0.04%)和那斯達克指數(跌0.11%)。安森美預估本季營收介於19.75億~20.75億美元,其中值意味著較去年同期下滑3%,但優於分析師預估的年減7%。

本周將有更多晶片公司發布財報,包括周二的超微(AMD)、周三的科沃(Qorvo)和高通,以及周四的Cirrus Logic,投資人將尋找更多有關晶片業體質的訊息。與2022年10月創下的收盤低點相比,費半指數已經反彈近40%,但仍較2021年觸及的高點下跌25%。

●受第一共和銀行(First Republic Bank)倒閉的消息拖累,KBW地區銀行股指數周一跌2.7%,收在全日最低點;Citizens Financial Group、PNC Financial Services Grou、Truist Financial Corp和US Bancorp跌幅介於3%~7%。Valley National Bankcorp遭Raymond James分析師以營收可能面臨挑戰和資金成本大幅攀升為由調降評級,股價更跌近20%。美國最大銀行摩根大通(JPMorgan Chase & Co)在競標倒閉的第一共和銀行中勝出,股價上漲2.14%,在道瓊指數成分股中漲幅最大。

●摩根士丹利跌2.27%,彭博報導該華爾街大行擬再裁員3,000人,為該行6個月來第二輪裁員。由於投銀業務與交易業務下滑,大摩第一季營收年減2%,獲利年減19%。

●臉書母公司Meta Platforms Inc收漲1.19%,成為唯一收漲的科技巨頭。該公司擬發債籌資85億美元,為去年籌措100億美元之後第二次發債。Meta表示,新一輪發債籌得的資金將用於資本支出、買回自家股票,以及用於收購或投資。