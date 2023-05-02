5／4（農曆3月15日）為「武財神」趙公明聖誕，清水孟國際塔羅小孟老師指出，如果夢到鳥類或大雨、左眼皮跳動、連續看到「4」、臉上有油光或看見青蛙、蟾蜍，這些徵兆都代表財神即將降臨。

小孟老師在臉書發文表示，最近如果夢到鳥類，暗示喜鵲即將飛來，代表好事臨門、財氣旺盛，有機會中樂透；夢到雨則代表財水，雨越大財水越多，因此夢到雨水降臨，表示「要發了」。

小孟老師指出，最近左上眼皮不斷跳動可望迎接財神，古人認為所有相都有一陰一陽，因此眼皮跳動有「左眼跳財，右眼跳災」的說法；另外「4」這個數字在東方代表不吉祥，但在西方代表4大元素（風、火、水、土），為四方具足、萬事圓滿之意，最近連續看到「4」代表偏財運強。

小孟老師表示，臉上有油光又亮的人，代表好運即將降臨，可以試試大樂透或威力彩，有機會中獎。另外，古人認為青蛙與蟾蜍會出入風水很好的地方，因此看到蟾蜍與青蛙，都認為是帶財，很多風水開運用品都會用蟾蜍咬錢幣，代表「大吉祥」。

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