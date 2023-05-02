有些男人在追求心儀對象時會百依百順，任何事都為對方著想，可是一旦追到手後就像變個人似的，原有個性就慢慢顯露出來，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子男、天秤男、射手男、天蠍男追到對方後個性就開始原形畢露，其中雙子男如發現對方沒有想像中好時，寧願被罵渣男也要離開對方。

▍雙子男

別期待變化多變的雙子男會一直對妳關懷備至，他們不會被某個人束縛，追對方時會配合將就，可是一旦追到後就覺得沒必要了，更可怕的是，當發現對方並不如想像中好時，寧願被罵渣男也要離開對方。如想抓住他們的心，就要常保持新鮮感來抓住他們的注意力，並滿足探索欲，但不能限制他們。

▍天秤男

一開始天秤男追對方可能是因為外表或出色的條件，但是當在一起後要求就不再那麼膚淺了，他們想要心靈契合、性格合適、生活協調，不會只在意美麗的外在，因此想要留住天秤男，一定要經營和諧有默契的生活。

▍射手男

射手男不愛伴侶管東管西，若做任何事都要跟著射手男，就別怪他們會忽冷忽熱。射手男是我行我素、不受拘束的人，也希望另一半的性格跟他們相同，這樣談戀愛彼此才會舒服自在。

▍天蠍男

天蠍男對伴侶不再感興趣，是因為對方不再有獨特性，治他們的方法是不好捉摸，保持自己的個性，但會站在他們的立場給建議；不會事事都滿足，這樣會更有勝算。