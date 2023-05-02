在美國政策制定者為提高舉債上限一事爭論不休之際，財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，美國可能最快於6月初耗盡償付債務的資金，恐引發災難性違約。

綜合法新社和路透社報導，由共和黨人領導的聯邦眾議院上週表決提高國家舉債上限，但由於共和黨人為了他們認為過度支出一事尋求與民主黨籍總統拜登攤牌，因此這項法案還結合了大幅削減開支。

共和黨人決心要透過國會下議院強推這項「限制、儲蓄、成長法案」（The Limit, Save, Grow Act），以強化他們與拜登談判時的地位，而拜登並不同意削減開支。然而在掌控聯邦參議院和白宮的民主黨人反對之下，這項法案註定無法成為法律。

這場僵局提高了國會和白宮監督首次國債違約的可能性。

葉倫致函眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和其他領袖說：「倘若國會沒有在6月初以前提高或暫緩債務上限，我們在6月初前將無法繼續履行所有政府義務，時間點最快可能落在6月1日。」

美國雖於今年1月就觸及31.4兆美元的舉債上限，不過財政部採取非常規措施，因而得以持續資助政府的活動。

但若未能在現有工具耗盡前調高或暫緩舉債上限，政府恐在付款義務方面違約，這將為經濟帶來重大影響。

葉倫說：「鑑於目前預測，當務之急是國會必須盡快採取行動來提高或暫緩債務上限，為政府持續償付債款一事提供長期確定性。」