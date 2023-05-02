前總統府發言人丁允恭任高雄市新聞局長時，與女記者在辦公室發生性行為又在臉書公開與她的合照，懲戒法院二審認定丁構成性騷擾，判撤職並停止任用3年確定，他不服遭認定性騷擾，主張懲戒法院見解違反比例原則及平等原則，侵害他的言論自由與名譽權，聲請裁判憲法審查，憲法法庭審查庭裁定不受理。

憲法法庭第三審查庭審判長黃虹霞及詹森林、楊惠欽大法官審理後，認為丁聲請意旨，無非就公開上傳親密合照之行為是否該當性騷擾要件，執其主觀意見，逕謂系爭判決違憲，尚難謂對系爭判決有如何之牴觸憲法，已予以具體之指摘， 與憲法訴訟法前揭規定要件尚有未合，一致決裁定不受理。

本案起因丁允恭因職務關係認識該名女記者，2014年11月間，他與對方交往後，在高雄市新聞局長辦公室、職務宿舍與她分別發生性行為3次、1次，女記者並曾墮胎2次。

2017年2月間，她因北上工作結識另名男子並交往，想要與丁分手，但丁為了挽回她，竟在臉書上傳他與女記者的親密合照，雖然10分鐘後即下架，但已遭人截圖，媒體圈許多人都因此知道丁與她交往過，她擔心丁再流出其他私密照，曾要求刪除。

案經監察院彈劾丁允恭後，懲戒法院一審認定丁張貼的合照，兩人衣著整齊，女生頭靠在丁的肩上，看不出有性意味或性別歧視意涵，沒有性騷擾，監察院提上訴後，案件出現大逆轉。

懲戒法院二審認為，丁臉書上公開與女記者的親密合照，已造成她感受到冒犯情境，並為流言所苦，審酌一般人若處於與她相同的事件背景、環境下，也可能有同樣感受，丁已構成性騷擾，因此加重改判撤職並停止任用3年確定。

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