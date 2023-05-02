但是由於非食品類(例如服裝、鞋子和家具)價格上漲的趨緩，英國零售協會所屬零售商在四月的整體價格通膨為8.8%，較三月的8.9%略微降溫。

咖啡豆、包裝食品和熟食的漲價，推高了食品價格，但是奶油和植物油的價格正開始下跌。

BRC執行長Helen Dickinson說：「未來幾個月，隨著批發價格的削價和其它成本壓力減退的影響逐漸顯現，食品價格應該會開始下降」。

英國官方的消費者物價指數(CPI)成長率在去年10月來到11.1%的峰值，為40多年來的最高水準，然後從那時開始逐漸緩降，但在三月時仍維持在10%以上。

根據英國國家統計局(ONS)對食品價格通膨的計算(計算方式與BRC不同)，三月的食品通膨來到19.1%，為自1977年以來最高，此也反映出餅乾、蛋糕和糖果成本的上升。

BRC有關四月的零售商的數據，是基於4月1日至7日收集到的價格。

在周二公布的另一數據顯示，英國企業對2023年剩餘時間的前景，抱持謹慎的樂觀態度。

英國的董事協會(IoD)公布其成員企業的信心連續第五個月回升，並來到2022年俄烏戰爭之前的水準。IoD執行長Kitty Ussher說：「投資意願回升尤其令人感到欣慰，使人們燃起希望：未來幾個月，經濟基本面能繼續改善」。