高雄市動保處歡迎民眾到壽山及燕巢動物保護關愛園區與毛小孩互動，挑選心儀的狗貓。（動保處提供／林瑞益高雄傳真）

近來愈來愈多人養寵物作伴。高雄市動物保護處考慮民眾的認養顧慮，即日起推出「相遇~相識30．暨寵物保險補助活動」，讓民眾試養園區內犬貓，透過30天的相處，測試彼此是否能配合。針對特定犬隻，認養成功還可獲得寵物保險補助最高3000元。

動保處葉坤松處長表示，許多有意願自公立收容所認養犬貓的民眾都很希望能有足夠時間與動物陪伴相處，在彼此熟悉過程中，讓毛小孩卸下心防，慢慢融入新環境。不過有時難免遇到挫折，例如動物情緒不穩定、行為不受控或家人反對等因素，令人萌生退養念頭。

動保處希望透過「相遇~相識30．暨寵物保險補助活動」，解決民眾的困擾，在這30天的磨合期，可減少個人因思慮不周，產生衝動認養行為，也同時降低動物被退養情形，更能讓收容犬貓多接觸民眾，提高被成功認養的機率，創造雙贏。

另外，動保處為了提升認養率，針對特定條件犬隻，認養成功還加碼提供首年寵物保險補助金最高3000元，減少飼養風險及醫療負擔。特定犬隻是指毛色比較不滑順或年紀較大等犬隻。

民眾如果在試養期發現不合適無法繼續照顧，可將動物逕交還園區收容，動保處會持續媒合認養人。動保處歡迎年滿18歲及無違反動物保護法相關紀錄的民眾認養毛小孩，親自到壽山及燕巢動物保護關愛園區與狗貓互動。