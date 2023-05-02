未來鑽石的量產問市在珠寶界掀起漣漪效應，行銷策略動見觀瞻。近日代理未來鑽石的JOY COLORi在大直忠泰樂生活打造全新概念店，除了發表與知名珠寶設計師Ilaria Lanzoni合作的「Love in Paris愛在巴黎」珠寶新品，還邀請知名塗鴉藝術家Jordane Saget在新店櫃揮筆作畫，充滿藝術品味。

JOY COLORi率先將實驗室培育鑽石（Lab-grown Diamond）引進台灣，不論是成分、分子結構皆與天然鑽石無異，但售價僅為天然鑽石的1/2到1/3，目前JOY COLORi在全台共有6家店，包括遠百信義A13、新光三越南西店、板橋大遠百、台中新光三越、高雄漢神巨蛋，以及5月新開幕的Noke忠泰樂生活店，預計下個月還會在信義區再擴增一家店。

全新開幕的JOY COLORi生活概念店由旅居比利時的設計師李梅華（Mei Lee）操刀，以稜形幾何圖案的結構體和象徵鑽石切割的鏡面組成，風格充滿了未來感，展櫃採用半開放式設計，讓消費者可以零距離鑑賞鑽石，藉此呼應未來鑽石價格親民、小資女也可輕鬆擁有的定價策略。

紐約珠寶設計師 Ilaria Lanzoni為未來鑽石設計「Love in Paris 愛在巴黎」系列作品。(JOY COLORi提供）

全新登場的鑽石作品當中，以紐約珠寶設計師Ilaria Lanzoni操刀設計的「Love in Paris愛在巴黎」系列作品最受矚目，她以浪漫之都巴黎的橋為靈感，橫跨塞納河上各式各樣的橋，每座橋都像一首獨一無二的詩篇，另為結婚旺季主打「Epoch未來臻藏」系列求婚鑽戒，也是櫃上的焦點。

為了慶祝新店開幕，忠泰集團特別邀請巴黎當代塗鴉藝術家Jordane Saget在新店櫃即興作畫，以三條線為基礎往復來回，勾勒出別緻圖騰，為閃亮鑽光更添藝術品味。

Epoch未來臻藏系列「無盡之愛」鑽戒。(JOY COLORi提供)