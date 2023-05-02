美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）當地時間1日下午在以色列直指中共可能竊取海外技術，並強烈鼓勵以色列進一步加強針對中國投資的監管。中國駐以色列使館發布聲明回應稱，麥卡錫公然散布「中國威脅論」，公開挑撥中以關係、抹黑中以互利合作，對此表示堅決反對和強烈譴責。

麥卡錫日前率美國兩黨國會代表團抵達以色列，開始了他身為議長的首次國際訪問。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，麥卡錫在記者會上表示，中共可能偽裝成創新的推動者，但「不能讓他們竊取我們的技術」，強烈鼓勵以色列進一步加強對外國投資特別是中國投資的監管。

對此，中國駐以色列使館2日發布書面聲明指出，中國的發展是機遇而不是「威脅」，這是國際社會的共識。中以合作優勢互補、互利共贏，合作成果惠及兩國和兩國人民，雙方合作不針對第三方，也不應受到第三方的干擾。

該使館表示，在此，我們要正告那些別有用心的美國政客，中國的發展壯大不是遏制打壓就能撼動的，中國的良好形象不是汙衊抹黑就能撼動的，中國與其他國家的友好合作不是挑撥離間就能撼動的。

使館最後強調，我們奉勸有關美國政客端正態度，立即停止對中國的無理指責和抹黑，順應和平、發展、合作、共贏的時代潮流，走促進國家間友好合作的陽光大道而不是相反。