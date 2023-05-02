MAXEY STOLE THE BALL. pic.twitter.com/ZRKclOWulW — Philadelphia 76ers (@sixers) May 2, 2023

塞爾提克與七六人的東區準決賽2日開鑼，雖然七六人主將恩比德（Joel Embiid）膝傷缺陣，兩軍仍打得相當激烈。雙方前三節打完87比87平手，末節成為拉鋸戰互有領先，七六人靠著哈登（James Harden）讀秒階段轟進的致命三分彈，119比115驚險搶下首勝。

七六人哈登在終場前3分多鐘時被吹進攻犯規，讓出球權之後還防守犯規，遭到史馬特（Marcus Smart）連投帶罰取得3分。剩餘1分半鐘時，七六人馬克西（Tyrese Maxey）還以顏色也來一次小帳加1，雙方差距僅有1分。

最後30秒左右，馬克西截下塞爾提克傳球，放進兩分再度超前。塞爾提克塔圖（Jayson Tatum）兩罰俱中搶回領先，但是哈登剩餘8.1秒時命中外線，七六人超前兩分！塞爾提克史馬特不幸在最後關頭傳球失誤，宣告七六人的勝利。

哈登一夫當關，30投17中（外線14中7）猛砍45分，馬克西26分。塞爾提克塔圖25投14中（外線5中4）也砍了39分11籃板，傑倫布朗（Jaylen Brown）23分。

七六人總教練瑞弗斯（Doc Rivers）盼望恩比德趕在G2回歸，他已經開始練投，但他的右膝外側副韌帶一級扭傷可能比預期嚴重。去年的東區準決賽，恩比德也因為右手拇指韌帶撕裂傷，加上右眼眶骨折缺陣前兩戰（兩場都輸），結果遭到熱火淘汰。