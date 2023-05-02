大陸廣州一名52歲女子只因吃了幾塊烤乳豬，便嚴重腹痛，一度被送加護病房搶救，後來醫師緊急幫女子置換血漿，抽出近2000毫升奶黃色油漿，才轉危為安。女子病情如此嚴重的原因是，她有原發性脂蛋白代謝異常，導致高三酸甘油脂急性胰腺炎，此類疾病容易復發，預後難料。

根據《香港01》報導，該名女子近日吃了幾塊烤乳豬，當晚便肚痛不止，症狀惡化還擴散至背部，還伴有噁心腹漲。第二天下午，症狀未減輕的她掛急診就醫。

女子的驗血報告顯示，三酸甘油脂超標10倍，為高三酸甘油脂急性胰腺炎，且病情易復發，嚴重時可伴有多臟器的功能衰竭，預後難料。

女子因病況危急被送入加護病房搶救，醫師幫女子緊急置換血漿，經過3小時的置換，抽出2000毫升「奶黃色油漿」。經過2次雙重血漿置換治療後，女子的血脂才降到安全區間，住院2天後出院。

為何160公分高、50公斤重的女子體內會出現奶黃色油漿，醫師表示，烤乳豬只是一個導火線，真正發病原因是女子的原發性脂蛋白代謝異常，導致高血脂。

醫師表示，高血脂分為原發性血脂異常和繼發性血脂異常，原發性血脂異是指，無明確引起血脂異常的原因，大多是來自單一或多個基因突變所致，常與家族遺傳有關。繼發性高血脂則是因長期暴飲暴食、重油重鹽飲食。

醫師表示，無論原發性還是繼發性高脂血症，都可能引發脂肪肝、動脈粥樣硬化、糖尿病、急性胰腺炎等。民眾應定期健檢、飲食均衡、控制熱量並適當運動。