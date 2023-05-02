星宇航空董事長張國煒日前批台灣不夠重視觀光，引發各界關注。國民黨立委李貴敏也質疑政府真的有在推廣觀光嗎？她痛斥政府只關心選舉，且專業被政治取代，導致許多活動淪為高官剪彩的嘉年華會就沒有了，讓人啼笑皆非。

李貴敏昨(2)日在臉書指出，政府只要多用一點心，像泰國政府一樣整合資源與優勢，就能透過觀光、飲食，把台灣的產品、特色、文化等帶出去，而不是像現在，大家想到台灣就只有半導體、IC。

李貴敏進一步解釋，IC固然很重要，但更重要、更引以為豪的是台灣的歷史文化，這些東西不是現代生產的，不可以取代，而政府是要做好平台讓業者能夠去發揮。

「政府真的有在推廣觀光、推廣美食上做出成績了嗎？」李貴敏認為，每年在德國、瑞士、新加坡、韓國都有很多國際烹飪大賽，台灣每年一萬多人次的廚師、學生出國去比賽，外國團體參與更是踴躍，成為觀光盛事。李貴敏舉例，新加坡每年湧進去看食品展的旅客數以萬計，對新加坡國家旅遊的宣傳、周邊產業的宣傳是多大的效應？反觀台灣卻沒有一個國際性大賽。

李貴敏強調，台灣不會比這些國家差，可是沒有人重視這個事情，而問題就是出在所有事情都是民間在做，而政府好像只關心選舉，加上專業被政治取代，外行越辦越不行，活動淪為高官剪彩的嘉年華會就沒有了，實在讓人啼笑皆非！