昇達科首季營運受惠低軌衛星助攻，首季營收逐月走高，合併毛利率提升至40%，比去年同期36%增加4個百分點，合併營業淨利成長34%，創下新冠疫情發生後同期之最佳成績，稅後淨利歸屬母公司業主成長25%，每股盈餘0.89元。

在毛利率方面，由於衛星產品等高毛利產品持續量產出貨，帶動昇達科第一季毛利率持續成長。展望未來，預期營運動能及規模經濟效益將持續擴大，5G與衛星通訊產品之營收與獲利維持高度成長趨勢應可樂觀期待。

低軌道衛星已逐步進入大量發射階段，三大運營商皆有明確的發射計畫，昇達科憑藉累積多年強大的技術優勢，早已成為三大低軌衛星營運商及四大衛星通訊系統製造商的重要合作夥伴，且直接合作產品項目多元，而3月參加美國衛星通訊展新增的客戶也已開始進行項目開發，預計下半年也將逐季貢獻營收，尤其既有產品隨著各家業者衛星發射量擴增而有持續增長需求外，新通過認證的產品也進入量產，對營收將會帶入新的廣度，尤其是應用於衛星酬載上的微波/毫米波天線端元件已被不只一家客戶所採用，加上與各客戶合作項目仍有多樣持續認證中，預期下半年將帶來強勁的增長幅度。