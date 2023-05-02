網紅鳳梨（吳泓逸）前陣子原本打算和Joeman合作拍攝「89對決」影片，卻因過往前科被網友撻伐，對此他將預告影片撤下並為過去的錯誤道歉，不過還是有許多網友並不買帳，而他於今(2)日再度發文道歉，話鋒一轉自爆：「我近期的人生可能要邁入下一個階段。」更提到「未來有小孩」、「家庭」等字眼，傳出結婚好消息。

鳳梨2日一早在臉書發文，透露這兩三天輾轉難眠，坦言在自由民主的社會裡面本來就會充斥著各式各樣的想法，但「我在台灣犯下的錯，接受台灣法律的制裁，並且服刑完畢出獄，應該在基本定義上我有接受了應有的懲處，不是嗎？」他也解釋道對於當時的被害人阿嬤，跟家人一同誠懇登門道歉，表示不願再拿此事大作文章，沒有任何幫助。

鳳梨也坦承對過往已發生的錯誤無法改變，現在的他只能在能力範圍內盡可能做一些幫得上忙的事情，不過話鋒一轉，他直言自己最近變得沉穩，不再開直播胡鬧，因為「近期人生可能邁入下一個階段」，表示：「當我組織家庭，我未來有小孩後，我至少得對家庭負起責任。」

此話一出，引發外界聯想是否和交往3年的女友歐菈即將修成正果，紛紛留言恭喜「恭喜叔叔要邁入人生下個階段」、「期待你人生的下一步，跟歐菈幸福美滿」。