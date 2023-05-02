農委會日前公告《動物保護法》修正預告，擬禁止以遊戲、營業等目的進行動物交換或贈與，引起撈金魚等業者反彈，讓農委會緊急澄清此次修法以兔子、天竺鼠等哺乳類動物為主，魚蝦、烏龜等不在此限。民眾黨台北市議員林珍羽則透露，雖然她支持相關修法，但也忍不住質疑「那酒駕呢？」

林珍羽昨（1）日在臉書表示，動保法修正部分內容，禁止以遊戲、營業等目的進行動物交換或贈與，違者最重可罰25萬元，但難道人命就不值錢嗎？

林珍羽列出酒駕的行政罰則，若酒測值達0.15毫克，機車罰鍰為1萬5000元至9萬、駕駛汽車罰鍰3萬至12萬，且須吊扣駕照1至4年甚至吊銷駕照；累犯第2次者機車罰鍰9萬、汽車罰鍰12萬；超過2次者，按次加罰9萬，且均需吊銷駕照；至於酒駕拒測者，罰鍰則會從18萬元起跳，拒測累犯則按次加罰18萬，同樣須吊銷駕駛執照。

林珍羽提到，動保法的修正她當然舉雙手贊成，但酒駕的罰則卻比動保法的25萬元還要低，讓她感嘆說「真的是無言了」。