道瓊指數1日下跌46.46點（-0.14％），收在34,051.79點。那斯達克指數下跌13.99點（-0.11％），收12,212.6點。標準普爾500指數下跌1.61點，（-0.04％），收4,167.87點。費城半導體指數上漲24.12點，（0.81％），收3,019.09點。

在美財報表現部分，Amazon單季EPS 0.31美元，預期0.21美元；Alphabet上季EPS 1.17美元，預期1.07美元；Microsoft上季EPS 2.45美元，預期2.23美元，下季營收展望高於預期；First Republic Bank單季EPS 1.23美元，預期0.85美元，惟存款季減40％至1,045億美元不如預期。

台新投顧分析，後續將關注企業財報、經濟數據、歐美央行貨幣政策。由於本周起仍是美台科技股財報法說高峰，加上聯準會利率決策會議，股市不確定性仍高，台股維持個股表現機率仍高，操作宜避開漲多個股，可留意抗跌性較佳的高殖利率股。

群益投顧認為，指數逼近季線，反彈格局未改變，有機會延續反彈走勢衝高。惟FOMC在即，追價買盤觀望心態濃厚，預料指數區間落在15,400～15,700點，操作建議上以盤面熱門股為主，參考短線技術面，短進短出價差交易。