台中大里區塗城國小棒球隊成軍9年，因校內並無正規棒球練習場地，平時練習相當克難、辛苦，這支「水泥地」棒球隊今年打破校史紀錄，在嘉義和興盃及中部地區學生聯盟賽事一舉奪冠，並拿下TOTO盃全國少棒錦標賽台中代表權，2日出賽，期待能再奪冠軍前進國際，為國爭光。

塗城國小校長劉淑秋說，塗城國小棒球隊成軍9年，在各界支持下，球隊在選拔賽中奪冠，取得主訓權，與各校好手組隊代表台中出賽；另外，球隊今年首次參加國小棒球學生聯賽最高殿堂「硬式組全國賽」，在全國187個隊伍中榮獲全國第6名，雖然沒有奪冠，但成績得來不易，且打破了隊史紀錄，值得鼓勵。

台中大里區塗城國小棒球隊成軍9年，因校內並無正規棒球練習場地，平時練習相當克難、辛苦。（塗城國小提供／潘虹恩台中傳真）

塗城國小棒球隊總教練謝明峰說，過去塗城國小推動多元化學習，成立棒球社團，近幾年朝競技球隊發展，從剛開始不到10人變成現在超過40人的團隊，但因校園腹地小，校內並沒有正式棒球場，球隊平時只能在操場或是室內打擊場練球，透過練習賽及移地訓練增加球員經驗，相當辛苦；此次孩子在選拔賽拿到主訓權相當開心，期待他們發揮平常所學，拿到好成績。

台中大里區塗城國小棒球隊成軍9年，因校內並無正規棒球練習場地，平時練習相當克難、辛苦。（塗城國小提供／潘虹恩台中傳真）

塗城國小棒球隊教練彭冠綸說明，這次共有5名塗城國小的學生和其他6所國小學生組成15人的球隊，這個月開始每周三和六一起練習，上個禮拜開始每天和中山國中一起練習，高強度的訓練下進步更快，再去面對國小會比較輕鬆；比賽要練的就是默契，球隊剛來時還有點亂七八糟，暗號配合方面都比較差，經過一個禮拜練習已有進步。

就讀塗城國小六年級的隊長洪廷翰表示，他們和中山國中練習，中山國中的實力很強，但他不會灰心，覺得繼續努力就好，慢慢也有進步，希望這次比賽可以好好表現；就讀力行國小的隊員全聖平則說，這是他第一次參加全國賽事，很開心可以拿到代表權，和台中市的選手一起比賽，期待可以拿下冠軍未來代表台灣出賽國際。