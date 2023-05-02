6,000元入帳了嗎？北市府再加碼，推出「2023 Let's購台北 消費歡樂抽」消費抽獎活動，規劃週週抽、四月抽、總抽、雲端發票早鳥加碼抽、學生加碼抽、母親節感恩抽及市民專屬加碼抽等活動，民眾凡於112年4月1日至112年5月31日於臺北市任一店家消費滿200元，上網登錄發票或收據，就有機會抽中500萬大紅包、百萬現金、高級汽車、黃金、熱門家電、悠遊購物金等價值超過2,200萬元的多項好禮，消費越多，中獎機會越高！到商圈、九大百貨等千家友好特店更享2倍抽，快一起消費Let's購、登錄Let's GO！

臺北市副市長林奕華表示，臺北市有眾多名聞遐邇特色景點與商家，吸引國內外消費者前往消費；為了更進一步刺激消費商機，搭配響應全民普發6,000元政策，臺北市特別推出「2023 Let's購台北 消費歡樂抽」消費抽獎活動，臺北市的商圈跟九大百貨等千家友好特店響應活動，一起共同行銷；鼓勵民眾趁著春意盎然到臺北遊逛，來享受臺北市店家的優質體驗與商品，消費買開心、登錄買驚喜，也許500萬大獎幸運得主就是你！

「2023 Let's購台北 消費歡樂抽」活動正式起跑！民眾只要在臺北市店家消費，至官網登錄消費發票或收據，單筆金額每滿新台幣200元以上，即可獲得1組抽獎序號，於友好特店消費更可獲得2倍序號，單筆發票或收據最多100組序號。活動除了週週抽黃金、4月抽百萬大紅包、Toyota電動車、3C家電等；並推出各種加碼抽，像是為鼓勵民眾加入首波抽獎行列，並綁定雲端發票，活動首週推出「雲端發票早鳥加碼抽」，有SONY相機、悠遊購物金等好禮，另外針對學生族群也推出「學生加碼抽」，週週都有機會抽中Apple系列等好禮；母親節當週也推出元氣能量椅、獨立式洗碗機、蒸氣烘烤微波爐等，向全天下母親送上滿心感謝等大禮；為鼓勵臺北市民踴躍參與本次抽獎活動，北市府也規劃「市民專屬加碼抽」與總抽共同抽出各式家電與悠遊購物金等眾多好禮，消費登錄越多、中獎機會越大，民眾千萬別錯過！

詳細活動訊息請上「2023 Let's購台北 消費歡樂抽」活動官網(https://2023letsgotaipei.taipei/)查詢。