華盛頓小學美學創藝班畢業美展以《開箱我的家》為主題，開幕典禮洋溢一片溫馨又熱鬧氛圍。（華盛頓小學提供）

華盛頓小學美學創藝班畢業美展以《開箱我的家》為主題，開幕典禮洋溢一片溫馨又熱鬧氛圍。（華盛頓小學提供）

華盛頓小學美學創藝班畢業美展以《開箱我的家》為主題，開幕典禮洋溢一片溫馨又熱鬧氛圍。（華盛頓小學提供）

華盛頓小學美學創藝班畢業美展以《開箱我的家》為主題，開幕典禮洋溢一片溫馨又熱鬧氛圍。（華盛頓小學提供）

台中市華盛頓小學美學創藝班今年畢業美展以《開箱我的家》為主題，小小藝術家們分別以客廳、陽台、房間、長廊等多元形式，展現豐富創作活力與能量。校長楊麗玲表示，畢業美展為大家帶來不同凡響的藝術故事，也讓家長看到孩子們的發展與能力。

第7屆華盛頓畢業美展日前盛大登場，學校將策展場地設置在葫蘆墩文化中心，讓孩子們亮眼的表現也能和大師級藝術作品相互輝映。此次美展以《開箱我的家》為主題，藉由學生自身內在與外在的探索，從生活的主題中，發現與創造有趣的藝術世界。

校長楊麗玲表示，期望此次美學創藝班的畢業美展，能分享孩子們最創意的想像、最深層的感動，為大家帶來不同凡響的藝術故事；此外，也希望家長與參觀者都能看到孩子的發展與能力，以及藝術對孩子具有開發創造性的特質及陶冶個性、淨化心靈的力量。

美學創藝教學團隊副主任葉乃瑋提到，此次規畫4個主題，分別為客廳、陽台、房間、長廊，小小藝術家們以多元的形式，展現豐富的創作活力與能量，在充滿溫馨趣味、奇幻想像的主題中，除了繪畫、版畫、雕塑外，更融合了編織藝術、空間裝置與參與式的共同創作。作品中呈現的不只是造形、圖像與色彩，更是他們這些年藝術學習的生活體驗、用情感與記憶的符號，在這一段旅程為自己生命寫下的豐富成果。

開幕式於4月29日登場，孩子們以最獨一無二的創意和藝術表現，結合籌備期間投入排練的舞蹈律動，將他們在華小大家庭六年藝術學習的創作能量和活力、情感和與記憶，獻給一路以來支持的家人、鼓勵自己的師長們，以及一同度過童年快樂創作時光的夥伴。

華盛頓小學指出，開幕典禮歡洋溢一片歡慶氛圍，孩子們向家人介紹作品時的雀躍悸動、此起彼落的欣賞讚嘆聲，都讓參與這場盛宴的賓主盡歡。孩子們所開箱的不僅僅是關於「家」的藝術呈現，還有身為華小大家庭一份子的驕傲和感謝。