大陸鋼鐵集團「中國寶武」旗下子公司寶鋼股份1日與沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco，簡稱「沙烏地阿美」）、沙烏地公共投資基金（簡稱「PIF」）正式簽約，共同在沙烏地阿拉伯建設全球首家綠色低碳全流程厚板工廠。這也將是寶鋼股份在海外的首個全流程生產基地，預計2026年底投入運營。

據微信公眾號「中國寶武」1日晚間消息，根據協定，三方共同投資成立合資公司，寶鋼股份持股50％，沙烏地阿美和PIF分別持股25％。合資公司成立後，將建成年設計產能250萬噸直接還原鐵、150萬噸厚板的全流程鋼鐵製造基地，定位於生產高端厚板產品，主要服務於中東、北非地區的油氣、造船、海工以及儲罐和壓力容器製造等多個戰略性工業領域。

2021年9月8日，寶鋼股份發布公告，稱該公司日前與世界最大石油生產公司沙烏地阿美簽署諒解備忘錄，雙方協商計畫在沙烏地阿拉伯合作建設一座世界一流的全流程厚板工廠，並就開展項目可行性研究以及雙方後續將聯合開展的工作內容達成一致。

業內人士告訴大陸觀察者網，所謂全流程是指包含了礦石冶煉、煉鐵、煉鋼、連鑄、熱軋等步驟，非全流程就是買連鑄的成品鋼坯，然後軋製成厚板，可用在道路、橋梁、船舶、工程機械、建築等領域。

對於擬在沙烏地建廠，寶鋼股份當時表示，該項目是公司積極參與「一帶一路」建設、不斷深化與沿線國家在裝備、技術、管理等領域交流合作的重要舉措。而此次項目沙方合作夥伴的領銜者，沙烏地阿美是全球最大的石油生產商和煉化企業之一，也是中國重要的原油供應商和寶鋼股份的戰略客戶。

寶鋼股份強調，通過合作項目的建設和運營，雙方將建立資本紐帶、加強互通互信、進一步深化戰略合作。