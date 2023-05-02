立法院會今天三讀修正通過「海岸巡防機關器械使用條例」，明確用砲的認定權責長官為海洋委員會海巡署長，如遇情況急迫或無法有效通聯時，得由現場最高指揮官判斷認定用砲時機。

為強化海巡機關執法規範及保障民眾權益，使海上執法人員得依法使用器械，提升執法效益，行政院會3月30日通過海洋委員會擬具的「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案，送請立法院審議。

立法院會今天三讀修正通過「海岸巡防機關器械使用條例」，明確化海巡人員執勤時使用槍械逕行射擊時機，以及修正用砲的認定權責長官為海洋委員會海巡署長。

三讀條文明定，海巡機關人員執行職務時，認犯罪嫌疑人或行為人有以致命性武器、危險物品或交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫海巡機關人員，或意圖奪取海巡機關人員配槍或其他可能致人傷亡的裝備機具，將危及海巡機關人員或他人生命或身體時，得使用槍逕行射擊。

另外，為明確海巡機關人員用砲的認定權責，三讀條文明定，海巡機關人員執行職務時，如果遭受武力危害、脅迫，或航行海域內船舶或其他運輸工具涉嫌觸犯內亂、外患、海盜、殺人或走私槍械、毒品之罪，經實施緊追、逮捕而抗不遵照或脫逃時，經海委會海巡署長就該情形合理判斷，認已無其他手段制止時，得於必要限度內使用砲。

三讀條文還增訂，如果情況急迫或無法有效通聯時，得由現場最高指揮官判斷認定用砲時機及即時應對處理。

次外，為釐清海巡人員使用器械的妥適性及適法性，三讀條文也增訂設置器械使用調查小組，由海委會遴聘相關機關（構）代表及專家學者組成調查小組，調查海巡人員使用器械致人死亡或重傷的爭議案件，以協助釐清真相，保障當事人權益。