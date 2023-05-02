P2P網路借貸平台暴雷！由名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」驚爆負責人涉捲款潛逃，受害者超過上千人，總投資金額高達25億，此事引起PTT網友們熱烈討論，有內行人分析，就算平台業者拿出各式不動產抵押債權（或產權）文件取信投資者，但最大問題仍是「超賣」而投資者只能相信平台，無法確認真實情況，這時就很有可能落入龐氏騙局。

此次imB事件，主要是透過網路及業務人員投放廣告行銷投資P2P不動產債權借貸，並利用代言人盛竹如取信投資人，以及每年8-11%報酬率等廣告吸引民眾，但背後卻是以虛假的債權吸金，支付前期投資者利息後，平台違約無法支付後續的利息，最後傳出負責人捲款潛逃。

事實上，P2P（點對點）網路借貸平台主要是提供一個平台，讓需要借貸的人直接與出資者進行媒合，想借錢的人可以獲得資金，而出資者可以獲得利息，此模式並沒有違法，但平台假造債權吸金、保證收益等方式就會有法律責任。

PTT網友熱烈討論此大型詐騙，有老手分析指出，「很多人在考慮投資時，只會注意文件真假，抵押品品質好壞，但文件是真的、抵押品沒問題，就不會是詐騙嗎？很多人看到產權文件是真的，設定抵押是真的，對方簽了債權契約，就覺得債權有保障，就把錢匯出去。」

原Po表示，最關鍵的是投資者無法知道平台將同一筆債權賣了多少次？又或者發了多少張債權憑證出去？可能同一筆債權賣了20次，有20個人擁有同一筆債權的債權憑證，「就算這些東西都確實存在，問題是他超賣5倍10倍20倍，最後就是40人搶這4個塔位，誰先死誰進去。」

原Po提到，大部分的投資人並非直接投資，就只能信任平台，且不可能有能力去查核平台情況，即使政府有監管的銀行、證券、投信、基金，也都不能保證沒有亂搞，「只能說有監管都這樣，沒監管的就不用講了，超賣5倍10倍, 一下子10倍的利潤就到手，你真的要去賭人性？」