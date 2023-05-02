●美國供應管理協會（ISM）公布，4月製造業採購經理人指數（PMI）為47.1，優於3月份的46.3和市場預期的46.8。由於新訂單略有改善，加上就業反彈，美國4月製造業活動擺脫3年低點，但由於借貸成本攀升和信貸緊縮，產業景氣仍顯低迷。

●S&P Global美國4月製造業採購經理人指數（PMI）終值為50.2 ，優於3月終值49.2，創下2020年10月來新高，但不及初值和市場預估的50.4。

●美國商務部公布，美國3月建築支出增加0.3%，超出市場預期的成長0.1%。

●美國總統拜登周一召集4位國會兩院最高領導人下周前往白宮會商。此前財政部長葉倫警告，若國會再不採取行動，政府最快可能在6月 1日發生債務違約。她在日前警告，美國若發生債務違約將引發「經濟災難」。

●周一美元指數盤中升至102.19，創下近兩周來新高，尾盤漲0.41%，報102.13。美元兌日圓漲0.84%，報137.46日圓，創下3月8日來新高。聯準會本周料將再升息25個基點，以及美國4月製造業數據脫離3年低點，為美元帶來提振。投資人將密切關注聯準會是否在會後透露5月之後可能暫停升息，或仍可能在6月或之後再度升息的訊息。

●受美元上漲影響，周一紐約期金收跌0.35%，報每盎司1992.2美元。

●周一紐約期油收跌1.12%，報每桶75.66美元，盤中一度跌2.93%，報每桶74.53美元。倫敦布蘭特期油收跌1.3%，報每桶79.31美元。中國製造業數據意外疲弱，為去年12月以來首度再陷萎縮，以及市場預期聯準會將在周三再度升息。