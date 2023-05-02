華碩電腦營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，「華碩研發團隊致力於前瞻演算法及整合軟硬體設備，並遵循醫材產業宗旨—以使用者安全、產品有效性為第一考量，完整經歷產品設計、技術研發、醫材取證等開發流程，期許成為ICT廠完美典範，助攻台灣醫療產業持續以高品質、高科技的優勢在國際市場發光發熱。」

為行動裝置而生的「華碩血壓應用軟體」，可搭配相容的華碩智慧健康錶ASUS VivoWatch使用，建立、紀錄、儲存、顯示血壓趨勢資訊，量測穿戴者的收縮壓、舒張壓；使用者更新ASUS HealthConnect即可啟用此功能，其中ASUS VivoWatch 5 / SP更新版本已於Google Play Store及Apple Store正式上線；ASUS VivoWatch 5 AERO則預計於本月底釋出。

「華碩血壓應用軟體」運用VivoWatch獨家指尖式電學／光學雙感測器所蒐集到訊號的時間差，計算心臟跳動時血液在動脈血管中的流動速度、血管壁產生的壓力狀況；根據內部測試，精準度較單一感測器優化12%以上，同時亦符合AAMI / ANSI / ISO 81060-2等非侵入式血壓計國際標準。