中國招商局集團1日宣布，將在斯里蘭卡可倫坡港興建大型物流中心，集團對斯里蘭卡的投資金額將因此增至20億美元。

斯里蘭卡在去年發生外債違約後正在試圖重振經濟。斯里蘭卡在糧食、燃料和藥品等必需品短缺，引發大規模反政府抗爭之際爆發了外債違約。

法新社報導，中國招商局集團在可倫坡港興建大型物流中心的建設成本預計為3.92億美元，這是斯里蘭卡外債違約以來第一項大型外國投資。

招商局集團1日發表聲明表示，該物流中心建設計畫，將使集團「在斯里蘭卡的累積投資金額...超過20億美元，成為島上最大的外商投資企業」。

為了在可倫坡建造物流中心，招商局集團成立了合資公司，並將持有70％的股份。可倫坡港是杜拜和新加坡間唯一的深海港口。

招商局集團表示，這個被它稱為南亞最大物流中心的建設，將在2025年底前完工。招商局集團同時握有斯里蘭卡南端赫班托達港（Hambantota）的控制權。

赫班托達港被認為是前總統馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）推出的「白象」（white-elephant，指昂貴卻無用）計畫之一。馬辛達．拉賈帕克薩曾統治斯里蘭卡10年，2015年敗選下台。

馬辛達．拉賈帕克薩曾向中國大量借款，用於許多被批評為「債務陷阱」的計畫，並導致了斯里蘭卡歷史上最嚴重的經濟危機。

因無力償還用以興建赫班托達港而積欠的鉅額貸款，斯里蘭卡在2017年將港口以11.2億美元的價格租給招商局集團，租期為99年。

中國龐大的「一帶一路」倡議已提供亞洲、非洲和歐洲國家的建設計畫數以十億計美元貸款。批評者指出，這些貸款使許多國家負債累累。

鄰近的印度以及美國，對於中國海軍能透過使用斯里蘭卡港口取得印度洋海上優勢，表示關切。

斯里蘭卡堅稱其港口不會被用於任何軍事用途。