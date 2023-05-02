懸疑推理迷注意了，又一部燒腦神作即將上映！由實力派女星米莎•巴頓主演的《上流謀殺案》承襲了孤島犯罪謀殺片類型，宛如密室的豪宅中發生命案，所有人逃不出孤島中只能揪出凶手破案逃生，精采程度媲美《鋒迴路轉》，不到最後一刻不知道凶手是誰。

《上流謀殺案》時序坐落在1934年的英國南方，描述六位素昧平生的陌生人被邀請至遺世獨居的億萬富翁 - 路易斯•芬利擁有的小島中作客。一場突如其來的凶殺案奪走其中一位房客的性命，聰慧且強悍的格林不得不展開調查，直至真相水落石出。

《上流謀殺案》劇照，由英國女星米莎巴頓主演。（仲業娛樂提供）

本片由英國明星米莎巴頓領銜主演。1999年當時只有13歲的她接連出演《靈異第六感》和《新娘百分百》受到矚目，後續接演的美劇部部爆紅，更以《玩酷世代》最廣為人知，儼然是年輕偶像第一把交椅。但成名過早也讓她過了像好友琳賽·蘿涵一樣的荒唐歲月，酗酒、濫用藥物樣樣來，直至近年重回大銀幕帶來一部部好作品重回眾人目光，有了人生歷練過後演技更為精煉，這次在《上流謀殺案》中化身女版福爾摩斯，推理破案一把抓，演出精采絕倫。

除了米莎•巴頓以外，還集結了實力派演員《全面攻佔：天使救援》克里斯•布朗寧以及《靈書妙探》希姆斯•德維爾，在各懷鬼胎又互相猜忌下，歡迎一同隨著劇情破案，凶手保證令人意想不到，驚呼連連！帶有濃濃英倫風的《上流謀殺案》將於5月5日全台戲院上映。