大學分科測驗數將從114學年起加考數學乙，招聯會今天公布，114學年起將數學乙納入分科測驗考科後，在分發入學中，有158個系組會使用到，其中以財經、資訊、商管學群居多，占了7成左右，其中台大財經法律相關學系名列其中。

現行大學分科測驗數學科只考數學甲，許多頂大財管學系在分發入學時，採計比較難的學測數學A或分科測驗數學甲成績，影響了社會組考生進入這些校系的機會，因此招聯會決定114學年起在分科測驗加考數學乙。

招聯會今公布「114學年度繁星推薦、申請入學、分發入學招生管道數學考科參採查詢系統」，114學年繁星推薦管道有556個系組參採數學A，274個系組參採數學B，數學A及數學B均可進行招生分組或擇一檢定有115個系組，有837個系組不參採數學。

申請入學則有627個系組參採數學A，304個系組參採數學B，數A及數B均可進行招生分組或擇一檢定有126個系組，有979個系組不參採數學。

招聯會執行秘書王文俊說，與113學年相比，114學年繁星推薦與申請入學兩招生管道使用數學考科情況沒有大幅差異，有近半數系組不參採數學，參採數學A在3成左右，數學B則接近兩成，其餘約5％系組則參採數學A或數學B其中任一科皆可。

招聯會統計，114學年分發入學有73個系組參採數學A，169個系組參採數學 B，455個系組參採數學甲，並有154個系組首度參採數學乙，參採數學B＋數學乙有3個系組，檢定數學A或B有74個系組，檢定數學A或B並採計數學乙則有1個系組，還有878個系組不參採數學。

王文俊說，114學年分發入學有有158個系組首度使用到分科測驗數乙，進一步分析，主要以財經、資訊、商管學群居多，占了7成左右。113學年分科測驗採計數學甲的財經、商管校系，114學年已明顯改變，他們紛紛改採數學乙

招聯會表示，113學年財經學群有17個系組參採數甲，到了114學年只剩6個系組仍沿用數學甲；而這6個系組中，有4個系組是採招生分組方式（一組數學甲、一組數學乙或數學A），另2個系組則一直是屬於高數學需求校系。管理學群113學年有9個系組使用數學甲，有數學乙可以使用後，114學年度只剩3個招生分組的系組有使用數學甲。

舉例來說，在114學年分發入學中， 財經學群裡面，台大農經系及中興應用經濟是採計數學甲，而政大金融系則分自然組跟社會組，自然組採計數學甲、社會組採計數學乙。此外，114學年分發入學，台大經濟系、法律系、會計系、財金系及國企系等，也都採計數學乙。

升學專家藍天予表示，在110學年舊課綱的最後一屆，分發入學有609個校系採計數學乙，之後經歷數學乙消失又出現，到114學年僅158個校系採計數學乙、僅剩約1／4，落差實在太大。但可喜的是，台大財經、商管學系在114學年分發入學又回頭採計數學乙，這具指標作用。