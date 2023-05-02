大陸人氣實境節目《乘風破浪》（現名為《乘風2023》）將於本周五開播，本季參加的台灣女星包括Ella（陳嘉樺）、賈靜雯、徐懷鈺、A-Lin（黃麗玲）及陳意涵，近日一公（第一次公演）後，網上流出第一輪被淘汰的名單，其中點名一位陳姓女星，引來不少人猜該不會是呼聲極高的陳嘉樺或陳意涵，但結果是大陸女星陳冰。

《乘風破浪》目前正如火如荼開錄中，網上傳出第一次公演的歌單及分組名單，其中5人組的部分由劉逸云（Amber）、瞿穎、郎朗老婆吉娜艾麗絲（Gina Alice）、朱珠、李莎旻子表演《Problem》；A-Lin、謝娜、曾可妮、劉雅瑟、吳優表演《龍拳》；徐懷鈺、賈靜雯、李彩樺、陳意涵、王佳宇表演《路燈下的小姑娘》。

網上曝光首輪分組名單。（圖／翻攝自Viptranslator 微博）

接著4人組合方面，Ella、芝芙、吳倩、張嘉倪表演《See Tình》；孫悅、謝欣、韓國女星秋瓷炫、陳冰表演《孤單芭蕾》；俄羅斯的歌手卡捷琳娜凱麗、汪小敏、蔡少芬、趙麗娜表演《以愛為囚》；2人組合則是龔琳娜配日本女歌手美依禮芽表演《花海》；劉惜君、盧靖姍表演《吻別》、許靖韻與美國女歌手唐伯虎（Annie Lowdermilk）表演《佳人》。

陳冰傳聞是第一階段被淘汰的名單。（圖／翻攝自陳冰KiKi微博）

傳聞第一次公演淘汰的是王佳宇、陳冰、卡捷琳娜凱麗、許靖韻與唐伯虎，台灣女星目前仍在晉級名單內。而節目還沒開播，內鬥傳聞就先爆出，先前微博網友爆料賈靜雯曾在台上暗諷徐懷鈺狂接商演拖累團隊，對此，徐懷鈺日前正式回應：「認真的定義是什麼？絕非旁人的議論和結果來斷定，過程只有自己與參與的人懂得」。