邁入第21年的澎湖海上花火節，如今已是國內倍受矚目的花火慶典，尤其今年呼應迪士尼百年慶典主題「奇幻百年．精彩永恆」，也讓今年春夏的花火盛會比往年更吸睛也讓人期待。只是天公不作美，從上月20日起開幕式至昨已放了4場花火，雖然花火一樣璀璨亮眼，卻因包括昨晚有3場都因風力超過6級，無人機秀被迫取消，也讓到場遊客留下些許遺憾！

澎湖海上花火昨在6級強風下璀璨綻放。（許逸民攝）

澎湖海上花火節自2020年起先是攜手漫威，動用300台無人機將英雄角色們的圖形排列出來，而2021、2022年更與LINE聯名，搭配500台高科技無人機與燈光秀，將花火節推上另一波高峰。今（2023）年則增加到700台無人機，並以迪士尼100周年為活動主題，結合了米奇版跟米妮版兩版的迪士尼經典人物，在馬公觀音亭主場輪流在空中展演，同時開幕、閉幕還加碼到900台無人機，要來打造無與倫比的花火大秀。

昨雖是五一連假收假日，但馬公市觀音亭仍湧入萬人爭睹花火綻放與無人機秀。（許逸民攝）

昨（1日）晚為由澎坊免稅商店贊助的澎坊三號港之夜，開場由星聲代合唱團、好地樂團負序登場帶動現場氣氛，人氣歌手陳忻玥壓軸，直至晚間九點施放花火，儘管風大，加上剛好是五一連假收假日，但現場仍湧入萬人，爭睹花火在風中綻放，而即使少了無人機秀，長達10分鐘的絢麗煙火秀，還是讓旅客驚嘆連連。

澎湖縣政府旅遊處指出，今年4月20至6月29日每週一、四，總計21個場次，共有700台無人機搭配迪士尼經典角色，讓大家熟知的《米奇與米妮》、《小美人魚》、《愛麗絲夢遊仙境》、《冰雪奇緣》等迪士尼明星及經典故事人物躍上澎湖的美麗夜空。