土耳其名為「可汗」（KAAN）的5代隱形戰機首度公開滑行

安卡拉因堅持採購俄製S-400防空系統，被美國踢出F-35戰機專案外後，加緊研製5代隱形戰機，如今TF-X首度正式在跑道現身，成功完成第一次滑行測試。而土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）1日宣布，自製5代隱形戰機將命名為「可汗」（KAAN）。

綜合外電1日報導，艾爾多安強調，隨著自製戰機出機庫，上了跑道，這是土耳其國防和航空界歷史性的一天。他指出，幾年內「可汗」將完成一切測試，並交付空軍，加入世上產製5代戰機的5國俱樂部。

土耳其將從2030年代開始，逐步淘汰F-16戰機，而2016年會著手打造5代隱形戰機，就是為了達到這目的。艾爾多安說，隨著自製5代戰機，土耳其已成為世上擁有相關基礎設施和技術的少數國家。而擁有雙引擎的「可汗」長21米，每具引擎能產生1.3萬公斤的推力，最大速率可達1.8馬赫。

#Turkiye has officially named #TFX Fifth Generation Figher Jet as 'KAAN' MMU 🇹🇷



Congratulations to #Turkiye 🇵🇰 🇹🇷 pic.twitter.com/EeAoNZNLph — Pakistan Strategic Forum (@ForumStrategic) May 1, 2023

安卡拉說，「可汗」擁有5代戰機所具備的一切技術和性能，能進行空對空和空對地戰略性攻擊。由於土耳其有完全自製的基礎設施，因此可以確保安全地進行資料共享並使用智慧彈藥。