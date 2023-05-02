有網友在臉書新竹爆料公社貼上1張「徵婚海報」的廣告，此名女子的徵婚條件包括有房、有車、有存款500萬，無負債、無賭博、無抽菸、無喝酒，自己則是58年次、不生育，結果引發網友熱烈迴響，但多是負評，有人說「見鬼了」，有人說「她不要的我都有啦」！

1位網友在某地的街邊看見1張徵婚海報，張貼海報的是名女性，希望找到陪伴一生的好老公，條件是62至44年次、162公分以上，要有「4有」、「6無」，包括有擔當、有房子、有汽車、有儲蓄台幣500萬；無負債、無賭博、無抽菸、無喝酒、無吃檳榔、無說髒話、無養寵物。

她自己則是58年次，158.5公分，父母歿、不生育；若是有興趣者，可寫信來簡述住址、姓名、生日、身高、體重、興趣、家庭成員以及晚年想過的生活。

而網友則以「她要的我沒有，她不要的我都有」名為PO上臉書新竹爆料公社，結果引爆網友熱烈討論。

網友表示，「這張感覺放著放著，就可以當《冥婚》用了」、「幾歲了還有這種要求、鑲金的還是粿鑽的」、「見鬼」、「別人不尷尬；尷尬的就是自己」、「又有人來鬧笑話了」、「夢裡什麼都有」、「這是在搞笑嗎？還是想出名想瘋了」、「慢慢等吧」、「講明白也好，只是應該沒人去應徵面試」、「徵婚不是許願餒」。